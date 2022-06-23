Цискаридзе оправдал сбежавших из России артистов

Народный артист России Николай Цискаридзе высказался об артистах, которые в сложное для нашей страны время уехали за границу.

«У нас демократическое общество. Каждый человек имеет право на выбор того, где он хочет проводить сегодня свое время», — заявил артист.

Цискаридзе, напомним, стал новым ведущим в популярном шоу Первого канала «Сегодня вечером!». Артист заменил на этой должности Максима Галкина, который сбежал в Израиль вместе со своей семьей.

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