Цискаридзе на Солнцева? На Первом канале прокомментировали замену ведущего в шоу «Сегодня вечером»

Шоумен Гоген Солнцев накануне похвастался, что его пригласили на Первый канал на кастинг, чтобы заменить Николая Цискаридзе в эфире передачи «Сегодня вечером». Экс-участник «Дома-2» якобы может занять место ведущего уже в сентябре. На предложение он выдвинул свои условия.

В пресс-службе Первого канала прокомментировали приглашение Гогена Солнцева в шоу «Сегодня вечером». «Нет, это не так», — опровергли слова шоумена.

Напомним, вопрос с ведущим шоу «Сегодня вечером» актуализировался после побега Максима Галкина из страны. Спустя несколько недель передача вышла с Николаем Цискаридзе в качестве хозяина студии.

Источник: Газета.ru