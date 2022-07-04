«Цинично и безбожно»: бывший муж Маши Круглыхиной из «Дома-2» отбирает дом у нее и троих детей

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина одна растит троих детей. Старшую дочку Лизу она родила в браке с героем телестройки Сергеем Адоевцевым, а двух младшие детей, Илью и Дашу, — от второго мужа, Михаила Зайцева. Он бросил Марию, когда та была беременна Дарьей.
Сейчас мужчина намерен отобрать дом, который начал строить на земле, купленной на деньги Марии.
От заявлений отца двух своих детей Маша Круглыхина в шоке.
«Меня и моих детей обокрали. Очень цинично и безбожно. Так только может сделать прирожденный «вор на доверии». И с этим человеком я венчалась перед Богом», — поделилась эмоциями Мария Круглыхина.
Маша вызвала Михаила на разговор по поводу раздела имущества. Делить есть что — квартира и недостроенный дом. Но оказалось, что квартиру мужчина уже давно переделал на себя, а дом отдавать не намерен.
«Так называемый отец еще год назад с пеной у рта обещался, что оставит либо квартиру, либо часть своей половины дома своим детям. В течение года настроения менялись. Дети все меньше входили в планы. Но уже вчера, окончательно переобувшись, папаня уверенно, даже не дрогнув в голосе, предложил мне, матери его детей, выплатить ему 4 миллиона за его половину дома и идти на все четыре стороны. Либо он мне столько же выплатит, забрав дом с землей и квартиру, чтобы мы все пошли туда же! В никуда!» — рассказала в микроблоге Мария Круглыхина.
Маша Круглыхина заявила, что не простит мужу подобного отношения и будет отстаивать свои и детей интересы. Она готова даже пойти на ток-шоу и устроить скандал.
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