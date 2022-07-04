«Цинично и безбожно»: бывший муж Маши Круглыхиной из «Дома-2» отбирает дом у нее и троих детей

Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина одна растит троих детей. Старшую дочку Лизу она родила в браке с героем телестройки Сергеем Адоевцевым, а двух младшие детей, Илью и Дашу, — от второго мужа, Михаила Зайцева. Он бросил Марию, когда та была беременна Дарьей.

Сейчас мужчина намерен отобрать дом, который начал строить на земле, купленной на деньги Марии.

От заявлений отца двух своих детей Маша Круглыхина в шоке.

«Меня и моих детей обокрали. Очень цинично и безбожно. Так только может сделать прирожденный «вор на доверии». И с этим человеком я венчалась перед Богом», — поделилась эмоциями Мария Круглыхина.

Маша вызвала Михаила на разговор по поводу раздела имущества. Делить есть что — квартира и недостроенный дом. Но оказалось, что квартиру мужчина уже давно переделал на себя, а дом отдавать не намерен.