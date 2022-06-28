«Чья бы корова мычала»: Собчак напомнили о ее грешках после плевка в Баскова из-за сравнений с Кобзоном

Алена Жигалова в своей авторской программе на YouTube прокомментировала едкий выпад Ксении Собчак в адрес Николая Баскова. Жена театрального режиссера не смогла смолчать, прослышав о том, какой комплимент Тина Канделаки сделала «Золотому голосу России». Телеведущая заявила, что Николай Басков мог бы заменить на эстраде ныне покойного Иосифа Кобзона.

Такие слова Тины Канделаки вызвали шквал негодования у Ксении Собчак, посчитавшей, что Басков не может соперничать с Иосифом Давыдовичем там, где речь заходит о значимости последнего.

В свою очередь, Алена Жигалова напомнила Ксюше о ее грешках, заявив, что той в первую очередь стоит обратить внимание на себя, вместо того, чтобы говорить о Баскове.

«Тина Канделаки заявила, что Николай Басков у нас теперь практически официально занял место Иосифа Кобзона. Мол, они очень похожи и Коля сейчас поет такие же песни, что и Иосиф Кобзон. И вдруг это возмутило, кого бы вы думали, Ксению Собчак. Уж ей бы, казалось, какое до этого дела. Она прокомментировала слова Тины Канделаки. Ксения, а что бы сказал твой отец, услышав о твоей фейковой беременности, или увидев твой поцелуй с Настей Ивлеевой? Ради чего все это?? А твои инфоцыганские марафоны? Чья бы корова мычала, а Баскова не трогай! Поэтому не кати баллоны на Баскова, а лучше посмотри в зеркало и поразмышляй над тем, что с тобой происходит», — отметила Жигалова.

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