«Чувствую себя молодой»: Нетребко в мини-платье и косынке прокатилась на велосипеде в день своего 51-летия

«Этот год очень многому меня научил.. теперь я точно знаю, что жила и живу правильно- так как надо- так как велит моя сущность. Я благодарна всем тем, кто меня любит и поддерживает. В свои 51 я чувствую себя молодой, уверенной и полной сил… где эти горы, которые надо свернуть?» – написала звезда.