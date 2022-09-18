«Чувствую себя молодой»: Нетребко в мини-платье и косынке прокатилась на велосипеде в день своего 51-летия

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она уже много лет строит карьеру и смогла добиться мировой славы. Однако за последние два года жизнь артистки изменилась. Она теперь реже приезжает в Россию, а некоторые театры перестали с ней сотрудничать. Но звезда вернулась на сцену в Европе.
Не так давно Нетребко выступила в Германии. Она также отметилась на открытии сезона в оперном театре в Вене и получила премию на фестивале. Певица летом успела отдохнуть с семьей в Турции, поэтому полна сил. Ее муж Юсиф Эйвазов на днях отметился в Москве, выступив в Большом театре. А вот Анна осталась дома в Вене. 18 сентября она отметила свой день рождения.
«Этот год очень многому меня научил.. теперь я точно знаю, что жила и живу правильно- так как надо- так как велит моя сущность. Я благодарна всем тем, кто меня любит и поддерживает. В свои 51 я чувствую себя молодой, уверенной и полной сил… где эти горы, которые надо свернуть?» – написала звезда.
Она также выложила видео, на котором предстала в белом мини-платье и косынке. Волосы Анна заплела в две косички. Народ обращал внимание на артистку.
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«Когда мне исполнилось 40 я пообещала себе, что стану серьезной , буду носить Шанель и не буду носить дурацкие хвостики… Так вот! В 51 я передумала», – заявила Нетребко.
Поклонники пришли в восторг от такой непосредственности. Многие осыпали ее комплиментами и поздравили с с днем рождения.