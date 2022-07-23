«Чувствует она себя нормально»: Панфилов рассказал, что происходит с Чуриковой

Как отметил режиссер, он не будет рассказывать, куда медики увезли его жену из больницы.
Глеб Панфилов и Инна Чурикова

Глеб Панфилов и Инна Чурикова. Фото: Global Look Press

Муж актрисы Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов в беседе с Teleprogramma.pro высказался о самочувствии своей жены.

«Я вам не скажу, где она находится. Чувствует она себя нормально. Я не буду давать никакой информации ни вам, никому. Не обижайтесь».

Напомним, что несколько дней назад Инна Чурикова оказалась в больнице. Актриса, которой уже 78 лет, сломала ребра, травмировала грудину и повредила подвздошную кость.

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Чуть позже Инну Чурикову увезли из Боткинской больницы в неизвестном направлении. Звезду поместили на каталку, а затем погрузили в реанимобиль.

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