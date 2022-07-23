«Чувствует она себя нормально»: Панфилов рассказал, что происходит с Чуриковой

Напомним, что несколько дней назад Инна Чурикова оказалась в больнице. Актриса, которой уже 78 лет, сломала ребра, травмировала грудину и повредила подвздошную кость.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Чуть позже Инну Чурикову увезли из Боткинской больницы в неизвестном направлении. Звезду поместили на каталку, а затем погрузили в реанимобиль.