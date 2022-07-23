«Чувствует она себя нормально»: Панфилов рассказал, что происходит с Чуриковой

Муж актрисы Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов в беседе с Teleprogramma.pro высказался о самочувствии своей жены.
«Я вам не скажу, где она находится. Чувствует она себя нормально. Я не буду давать никакой информации ни вам, никому. Не обижайтесь».
Напомним, что несколько дней назад Инна Чурикова оказалась в больнице. Актриса, которой уже 78 лет, сломала ребра, травмировала грудину и повредила подвздошную кость.
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Чуть позже Инну Чурикову увезли из Боткинской больницы в неизвестном направлении. Звезду поместили на каталку, а затем погрузили в реанимобиль.