«Чувствовала себя дико неловко»: накачанный мужчина в плавках «удовлетворил» Собчак в Турции

Ксения Собчак на отдыхе в Турции решилась на необычную процедуру. Процесс оставил после себя приятное впечатление и настолько увлек звезду, что теперь журналистка настоятельно рекомендует ее попробовать.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

По словам блогерши, процедуру выполняет врач-терапевт. В ее случае это был накачанный мужчина, на котором из одежды были лишь плавки.