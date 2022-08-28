«Чувствовала себя дико неловко»: накачанный мужчина в плавках «удовлетворил» Собчак в Турции

Ксения Собчак на отдыхе в Турции решилась на необычную процедуру. Процесс оставил после себя приятное впечатление и настолько увлек звезду, что теперь журналистка настоятельно рекомендует ее попробовать.
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По словам блогерши, процедуру выполняет врач-терапевт. В ее случае это был накачанный мужчина, на котором из одежды были лишь плавки.
«Захожу в темную комнату с бассейном и свечками. Рядом с бассейном стоит накачанный мужчина в плавках», — вспоминает Собчак.
«Сажусь. Вся на нервах. Уже проклинаю все и чувствую себя дико неловко. Но тут мужчина в плавках зажигает благовония, делает пасы руками и говорит что-то о гармонии <…> А вот дальше начинается чудесное. Ты заходишь в бассейн, и этот терапевт носит тебя на руках, вытягивая позвоночник, переворачивая тебя самым странным образом, и уже минут через пять ты впадаешь в медитацию с невероятным ощущением невесомости», — описала процедуру знаменитость в своем Telegram-канале.
Ранее Ксения Собчак высказалась о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Телеведущая при этом ударилась в воспоминания.