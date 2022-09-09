«Чуть похож на Шатунова — и вперед»: бывший солист «Ласкового мая» раскрыл, как попадали в группу

Напомним, что Андрей Разин создал студию «Ласковый май». Таким образом он хотел обезопасить себя от уголовных дел, что у него, впрочем, не получилось.

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Добавим, что по стране одновременно гастролировали 67 групп «Ласковый май». Продюсер Андрей Разин провернул самую крупную аферу в мире шоу-бизнеса во времена СССР.