«Чуть похож на Шатунова — и вперед»: бывший солист «Ласкового мая» раскрыл, как попадали в группу

Бывший солист «Ласкового мая» Антон Токарев в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» рассказал, как по стране гастролировало огромное количество коллективов.
«Было много подделок не только под «Ласковый май», но и под другие московские группы. Это было в то время распространено. Если был чуть похож на Юрия Шатунова, то фонограмма — и вперед».
Напомним, что Андрей Разин создал студию «Ласковый май». Таким образом он хотел обезопасить себя от уголовных дел, что у него, впрочем, не получилось.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Добавим, что по стране одновременно гастролировали 67 групп «Ласковый май». Продюсер Андрей Разин провернул самую крупную аферу в мире шоу-бизнеса во времена СССР.