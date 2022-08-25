«Чуть ли не на коленки ему садилась»: невеста Шаляпина приревновала его к внучке Гурченко

Невеста музыканта Прохора Шаляпина Ольга Сан заявила, что внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева хочет увести у нее избранника.
«Когда я уезжала в Крым, Прохор остался у меня дома ухаживать за моим котиком Ларсом. А потом я узнала, что в мое отсутствие у меня дома была и Елена. Они с Прохором в моей квартире проводили какие-то съемки. Затем они вместе гуляли в Измайлово. А когда я уже приехала, Прохор взял Елену вместе с нами на один модный показ. Так Королева там чуть ли на коленки ему не садилась».
Как отметила Ольга Сан, Королева тайно влюблена в Шаляпина. Сан боится, что скоро внучка Гурченко переедет к ним жить. Она считает все происходящее каким-то бредом. Сан заявила, что она собственница. Она хочет ограничить общение Шаляпина с внучкой Гурченко, потому что не любит «тройнички», сообщает prozvezd.info.
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Напомним, что недавно Елена Королева сообщила о своей беременности. При этом любимый мужчина бросил ее.