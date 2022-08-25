«Чуть ли не на коленки ему садилась»: невеста Шаляпина приревновала его к внучке Гурченко

Как отметила Ольга Сан, Королева тайно влюблена в Шаляпина. Сан боится, что скоро внучка Гурченко переедет к ним жить. Она считает все происходящее каким-то бредом. Сан заявила, что она собственница. Она хочет ограничить общение Шаляпина с внучкой Гурченко, потому что не любит «тройнички», сообщает prozvezd.info.

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Напомним, что недавно Елена Королева сообщила о своей беременности. При этом любимый мужчина бросил ее.