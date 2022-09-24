Чуть-чуть – и потеряет: Рудова подвязала сползающие с бедер джинсы хлипким шнурком

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова активно худеет, сидя на диете. Успехов она уже достигла серьезных, и даже старая одежда ей стала велика.

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Из своих джинсов актриса чуть ли не выпадывает. Они стали на ней висеть так сильно, что красотка довязала их на талии хлипким шнурком, пока примеряла и красовалась перед зеркалом. Но ситуацию это едва ли спасло: еще немного, и штаны окажутся на полу, соскользнув по худым бедрам вниз.