Чулпан Хаматова заткнула кипящий недовольством народ после жалоб о безденежье в Латвии

Чулпан Хаматова как только оказалась в Латвии тут же дала громкое интервью, сделав ряд резонансных заявлений. Так, артистка чуть ли не рыдая, жаловалась на безденежье и свое плачевное финансовое положение. Хаматова уверяла, что скопленных ею денег хватит на 3-4 месяца если она не пристроится в какой-нибудь театр. Не успела Чулпан проронить и пару слезинок, как ее тут же приняли в Новый Рижский театр. Контракт актрисе предложил ее давний друг режиссер Алвис Херманис.

Хаматова уже успела дебютировать на сцене, сыграв в постановке Post Scriptum, в которой актриса молча предстала сразу в пяти ипостасях: священника, насильника, учительницы, девочки и автора.

Сразу после спектакля Чулпан Хаматова обратилась к кипящим недовольством россиянам, прекрасно понимания, какие чувства может вызвать ее поведение в Латвии. Ведь совсем недавно звезда кино назвала звание народного артиста России «бредятиной».

«Возможно, кто-то придет в комментарии, чтобы разобрать в миллионный раз «личное дело» гражданки Хаматовой. Не трудитесь, эти комментарии просто буду удалять. Дискуссии не будет», — заявила в своем микроблоге Чулпан, сказав, как отрезав.

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