Актриса Чулпан Хаматова вышла на сцену в Новом Рижском театре в постановке Post Scriptum латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Она сыграла роль простой школьной учительницы литературы Надежды.

Любопытно, что с данным режиссером Чулпан Хаматова пересекалась еще в Москве в Театре Наций в спектаклях «Рассказы Шукшина» и «Горбачев». В нем она, напомним, сыграла жену лидера СССР — Раису Максимовну.

В нынешнем спектакле у Чулпан Хаматовой сразу несколько ролей — мужская и женская. Действие происходит в 2010 году.

Напомним, что Чулпан Хаматова уехала несколько месяцев назад из России. Она живет в Латвии недалеко от Риги в экодомике.

Источник: МК.ru

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