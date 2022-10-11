Чует стиль: Кети Топурия в жилетке и остромодных брюках палаццо оказалась в гостях у Натальи Подольской

Кети Топурия может похвастаться большим количеством хитов. Ей удалось стать солисткой группы «А’Студио». Примечательно, что многие поклонники восхищаются не только ее голосом, но и чувством стиля. Артистка меньше двух лет назад снова стала мамой, но она быстро вернулась в форму.
Обычно Топурия успешно совмещает гастроли и материнство. Она растит семилетнюю дочку Оливию и полуторагодовалого сына Адама. На днях артистка побывала на съемках у Натальи Подольской, которая запустила свое шоу «Ваша Наташа». Певицы одновременно были беременны, поэтому теперь обсудили, какими растут их дети.
Кети для съемок выбрала костюм природного травянистого цвета. Жилетка и брюки палаццо подчеркнули ее талию и визуально сделали ее фигуру более хрупкой. По словам стилистов, широкие брюки визуально стройнят. Артистка с радостью обнялась с Подольской после съемок. Жена Владимира Преснякова предстала в платье цвета фуксии.
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Наталья Подольская и Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Топурия. Многие осыпали ее комплиментами.
«Как вы круто смотритесь», «Образ Кети просто бесподобен», «Ну до чего красивая», «Наталья не смогла затмить такую стилягу», «Этот костюм просто бесподобный», «Роскошная наша», — стали писать пользователи Сети.