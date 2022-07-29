«Чудо, как хороша!»: Кошкина в смелом топе показалась без пуш-ап

Яна Кошкина — актриса с эффектными формами. Одним своим появлением на сцене она буквально сводит с ума миллионы фанатов. Да и в соцсетях брюнетки всегда самые милые комментарии.

Накануне Яна пополнила свой аккаунт свежими кадрами. Звезда позировала в красном топе на тонких бретелях, блеснув своим роскошным декольте. Правда, фанаты отметили, что их любимица сильно похудела. Но даже этот факт, по их мнению, не повлиял на красоту Кошкиной.