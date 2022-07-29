«Чудо, как хороша!»: Кошкина в смелом топе показалась без пуш-ап

Яна Кошкина — актриса с эффектными формами. Одним своим появлением на сцене она буквально сводит с ума миллионы фанатов. Да и в соцсетях брюнетки всегда самые милые комментарии.
Накануне Яна пополнила свой аккаунт свежими кадрами. Звезда позировала в красном топе на тонких бретелях, блеснув своим роскошным декольте. Правда, фанаты отметили, что их любимица сильно похудела. Но даже этот факт, по их мнению, не повлиял на красоту Кошкиной.
Яна Кошкина. Фото: соцсети
«Чудо, как хороша! Прелесть! Какая классная», — писали пользователи Сети.
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Напомним, в прошлом году Яна Кошкина дебютировала на сцене Театра на Малой Бронной. Такую возможность ей предоставил Константин Богомолов.