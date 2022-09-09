«Чудесная блондиночка»: какой растет пятая внучка Пугачевой

Мало кто знает, что у Аллы Пугачевой не четверо, а пятеро внуков. Младшую наследницу Примадонне подарил племянник Владислав. Девочку назвали Аллой, в честь звездной бабушки.

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Сама певица ни разу не показывала фото внучки в соцсетях, а вот мама девочки Гузель с удовольствием демонстрирует, какой растет ее дочка. В новом видео она сообщила, что Алла пошла в детский сад.

В ролике малышку, одетую в ярко-желтый костюм, запечатлели в холле учреждения и на детской площадке.