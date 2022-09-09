«Чудесная блондиночка»: какой растет пятая внучка Пугачевой

Мало кто знает, что у Аллы Пугачевой не четверо, а пятеро внуков. Младшую наследницу Примадонне подарил племянник Владислав. Девочку назвали Аллой, в честь звездной бабушки.
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Сама певица ни разу не показывала фото внучки в соцсетях, а вот мама девочки Гузель с удовольствием демонстрирует, какой растет ее дочка. В новом видео она сообщила, что Алла пошла в детский сад.
В ролике малышку, одетую в ярко-желтый костюм, запечатлели в холле учреждения и на детской площадке.
Пользователей Сети очаровала звездная наследница.
«Какая чудесная блондиночка»; «Ничего себе, так выросла»; «Очень хорошенькая», — высказались они.
Напомним, Пугачева много лет не общалась с Владиславом. В свое время певица потратила кучу денег, чтобы излечить его от наркотической зависимости, однако, вернувшись из рехаба, он взялся за старое.
Позже мужчина смог справиться с пагубным пристрастием и наладить отношения со своей знаменитой тетей.