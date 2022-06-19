«Чтобы затуманить людям мозг»: Шукшина напомнила о последних словах Задорнова про Запад

Актриса Мария Шукшина держит руку на пульсе происходящих мировых событий. Она регулярно высказывается по тому или иному поводу, публикуя свои размышления у себя в Telegram-канале.

На этот раз звезда обратилась к последнему интервью Михаила Задорнова, которое сатирик дал в ноябре 2017 года, незадолго до своей смерти.

Он вспоминал, как европейские страны ограничивали свободу слова, в то время как в России не запрещали выступать тем же украинским стендап-комикам, а также высказывался о ценности трудового человека в советском союзе, про либералов-служек, не имеющих собственного мнения, про толерантность. И Шукшина присоединилась к мнению сатирика.