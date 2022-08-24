«Чтобы заработать»: мама Реввы объяснила, зачем ее сын ездил на Украину

Его отец Владимир Ревва дал ранее разоблачительное интервью против сына, заявив, что тот забыл родной Донецк. Однако зачастил в Киев, где зарабатывает на корпоративах до 40 тысяч долларов в час.

Журналист КП задал матери артиста прямой вопрос, зачем все-таки ездил в столицу Украины ее сын.