«Чтобы заработать»: мама Реввы объяснила, зачем ее сын ездил на Украину

Не утихают страсти вокруг фигуры Александра Реввы, который улетел в Испанию со своей женой Анжеликой и дочками.
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Его отец Владимир Ревва дал ранее разоблачительное интервью против сына, заявив, что тот забыл родной Донецк. Однако зачастил в Киев, где зарабатывает на корпоративах до 40 тысяч долларов в час.
Журналист КП задал матери артиста прямой вопрос, зачем все-таки ездил в столицу Украины ее сын.
«В этом году он на Украине не был. Когда-то ездил, чтобы заработать. У него дочки растут, которых надо кормить, заботиться о них. Он сейчас живет для детей и для жены, которую боготворит», — заверила корреспондента Любовь Николаевна.