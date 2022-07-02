«Чтобы запомнили»: переехавшая в Париж Рената Литвинова попрощалась взглядом с поклонниками

Актриса театра и кино Рената Литвинова скрылась во Франции после событий февраля, на фоне массового исхода звезд из страны. Куда она переехала, скрывать не стала – сейчас звезда живет в Париже с дочкой Ульяной и подругой Земфирой. Но за эти четыре месяца уже не раз посылала сигналы, говорящие о том, что ей там не живется, и она давно тоскует по Родине.

На этот раз актриса показала, как нужно прощаться взглядом. Литвинова запостила свое фото в микроблоге и объяснила: научиться так смотреть можно любому. «Прощальный взгляд на ночь - нужно порепетировать, чтобы вас запомнили или не забыли, как кому угодно», - написала звезда.