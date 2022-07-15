«Чтобы встретить человека - надо выглядеть достойно»: Пенкин объяснил, почему Соседову не везет в любви

Певец посмеялся над музыкальным критиком.
Сергей Соседов

Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Певец Сергей Пенкин высмеял музыкального критика Сергея Соседова на шоу «Алена, блин!».

Ведущая Алена Жигалова в какой-то момент заявила, что Соседов никак не может встретить любимого человека.

«Для того, чтобы встретить человека надо выглядеть достойно», - заметил Пенкин.

«Он вот сейчас пластическую операцию сделал», - сказала Жигалова.

«На волосы?», -  отшутился Пенкин и добавил: «Я робот – я сошел с ума».

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Напомним, что Сергей Соседов не раз признавался, что он – нетрадиционной ориентации. Про Сергея Пенкина ходили такие же слухи, но он их всегда опровергал.

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