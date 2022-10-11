Чтобы все увидели: Агата Муцениеце в нижнем белье сверкнула родинкой на интимном месте

Экс-жена Павла Прилучного, актриса и ведущая шоу «Голос. Дети» Агата Муцениеце давно и увлеченно ведет микроблог в популярной социальной сети. Там девушка делится закулисьем работы, рассказывает про домашние дела, показывает тренировки. На этот раз красотка продемонстрировала то, что обычно скрывает от людских глаз – свою фигуру в нижнем белье.

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Муцениеце на макияже у визажиста разделась до бюстгальтера, чтобы косметика не испачкала наряды. Красивый сценический образ на своем лице привел актрису в восторг, и она, судя по всему, даже забыла, что сидит в исподнем. И включила камеру. Завороженно разглядывая свои украшенные веки, звезда засветила другую красоту – в декольте. Все подписчики увидели, что у нее родинка на одной из грудей, в так называемой ложбинке греха.