Чтобы все ахнули: Юлия Михалкова в ванной позировала без белья

Юлия Михалкова уже давно не является актрисой популярного телепроекта «Уральские пельмени», но именно с ним продолжает ассоциироваться у многих поклонников. Звезда после ухода из состава участников нашла себя в роли телеведущей, а также написала книгу.

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Из соцсетей красавица тоже не пропадает. Подписчиков она регулярно радует новыми фото, а на этот раз заставила ахнуть фолловеров, появившись перед ними на селфи в пикантном образе.

Михалкова отказалась от белья и надела топ, подчеркнувший отсутствие бюстгальтера, а также коротенькое шортики. Звезда продемонстрировала, что является обладательницей красивой стройной фигуры.