Чтобы все ахнули: похудевшая Юлия Ефимова в бикини блеснула идеальной фигурой

Пловчиха Юлия Ефимова поставила на паузу свою карьеру до конца года. Девушка живет в США и не оставляет тренировки, ежедневно занимаясь в бассейне, но заявляться на турниры не планирует.

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Регулярно россиянка устраивает встречи с друзьями и отдыхает с ними на побережье океана. Накануне она снова отправилась на пляж, нарядившись в эффектный комплект на тонких бретельках, поверх которого накинула белую рубашку.

Покрасовавшись перед зеркалом, Ефимова сделала селфи для соцсетей и показала, как заметно постройнела. Видимо, занятия танцами принесли свои плоды – талия стала еще стройнее.