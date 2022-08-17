«Чтобы состоялась как женщина»: Стас Михайлов показал подросшую красавицу дочь Иванну в день ее 13-летия

17 августа - особенная дата для семьи известного исполнителя Стаса Михайлова и его жены Инны. В этот день пара отмечает день рождения своей старшей дочери Иванны. Девочке исполнилось тринадцать лет.
В микроблоге Стас Михайлов поделился снимками своей подросшей дочери и посвятил ей трогательный пост, в котором высказал отцовские пожелания наследнице.
«Доченька, я хочу, чтобы ты была счастлива! Пускай у тебя будет долгая, красивая, насыщенная, красочная жизнь! Хочу, чтобы ты состоялась, самое главное, как женщина и как удивительная, тонкая, творческая личность! Мы тебя очень любим! Храни тебя бог! С днем рождения!» - написал Стас Михайлов.
Поклонники присоединились к поздравлениям и восхитились красотой Иванны и ее бездонными глазами.
Дочь Стаса Михайлова Иванна. Фото: соцсети
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Напомним, что Стаса Михайлова и его жены Инны шестеро детей: 13-летняя Иванна и 10-летняя Мария — общие дочери супругов. Кроме того, у певца есть 21-летний сын Никита и 16-летняя дочь Дарья, которые родились в прошлых отношениях певца. У Инны есть дети от первого брака: 29-летний сын Андрей и 23-летняя дочь Ева.