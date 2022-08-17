«Чтобы состоялась как женщина»: Стас Михайлов показал подросшую красавицу дочь Иванну в день ее 13-летия

17 августа - особенная дата для семьи известного исполнителя Стаса Михайлова и его жены Инны. В этот день пара отмечает день рождения своей старшей дочери Иванны. Девочке исполнилось тринадцать лет.

В микроблоге Стас Михайлов поделился снимками своей подросшей дочери и посвятил ей трогательный пост, в котором высказал отцовские пожелания наследнице.

«Доченька, я хочу, чтобы ты была счастлива! Пускай у тебя будет долгая, красивая, насыщенная, красочная жизнь! Хочу, чтобы ты состоялась, самое главное, как женщина и как удивительная, тонкая, творческая личность! Мы тебя очень любим! Храни тебя бог! С днем рождения!» - написал Стас Михайлов.

Поклонники присоединились к поздравлениям и восхитились красотой Иванны и ее бездонными глазами.