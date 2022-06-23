Чтобы сесть на два стула: как Анна Нетребко придумала обозначить свою скандальную позицию

Не утихают обсуждения скандальных заявлений Анны Нетребко относительно ее позиции. Оперная дива заявила, что не имеет отношения к российской власти и никогда не получала здесь финансирование. Хотя не раз выходила на сцену во время больших государственных праздников, получая по заключенным контрактам баснословные деньги.

А потом дала интервью австрийскому изданию Zeit, в котором заявила, что хочет усидеть на двух или даже трех стульях, то есть работать и в России, и в Европе, и на Западе. Как выяснилось, это придумала не она сама, а специально наняла фирму по кризисным коммуникациям, сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на The New York Times.

Эксперты помогли ей составить план по восстановлению подмоченной репутации, в который входит смена менеджера, судебный иск к Метрополитен-опере и то самое резонансное заявление на английском языке, в котором она открещивается от России.

Стоит признать, что результаты не заставили себя ждать. Нетребко уже восстановили в нескольких европейских театрах. А вот с Россией пока не получается: на Родине ее считают предательницей.

Источник: "Экспресс-газета"