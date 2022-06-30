Чтобы привлечь внимание: Клава Кока в белоснежном бра не по размеру появилась на публике

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока улетела в Грозный с гастролями. И, не изменяя себе, выбрала дерзкий и провокационный образ для выхода к публике.
Артистка облачилась в белоснежный топ в бельевом стиле, больше напоминающий обычный бюстгальтер. Но и тут отличилась, надев не свой размер. Когда она фотографировалась для соцсетей, то в кадре оказалось заметно, как сдавливает ее бюст этот сомнительный предмет сценического гардероба.
Клава Кока. Фото: соцсети
Провокационные наряды Коки не раз становились предметом для обсуждения. Например, когда девушка выгуливала боа из долларов, а вслед за ней Леди Гага за океаном блеснула в подобном одеянии, то россиянка взялась обвинять голливудскую диву в плагиате.
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