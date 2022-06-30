Чтобы привлечь внимание: Клава Кока в белоснежном бра не по размеру появилась на публике

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока улетела в Грозный с гастролями. И, не изменяя себе, выбрала дерзкий и провокационный образ для выхода к публике.

Артистка облачилась в белоснежный топ в бельевом стиле, больше напоминающий обычный бюстгальтер. Но и тут отличилась, надев не свой размер. Когда она фотографировалась для соцсетей, то в кадре оказалось заметно, как сдавливает ее бюст этот сомнительный предмет сценического гардероба.