Чтобы отбить американские роды: Тодоренко объявила про курс по домашнему рождению ребенка

Регина Тодоренко продолжает будоражить общественность своими родильными темами. Сначала она сообщила, что рожала при трехлетнем сыне дома в ванне с водой, а теперь собралась делать курс по родоразрешению. Его она назвала «осознанным» и предложила подписчикам.

«Вижу, что тема появления детей очень важна для всех нас. Решила собрать для вас весь материал по подготовке к осознанным родам и встрече с новым малышом, который мне пригодился, в один чек-лист», - объявила Тодоренко у себя в Telegram.

Рожала Тодоренко, кстати, в США, а там это удовольствие, как известно, дорогое. Поэтому надо же как-то отбить стоимость появления ребенка на свет, к чему и приступила мать, не успев толком восстановиться после родов – прошел всего месяц.