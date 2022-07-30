Чтобы не забывали: Рудова показала, как изящна ее фигура сзади в одном бикини

Красотка показала снимок с пляжа.
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Звезда сериалов «Универ», «Молодежка», «Татьянин день» Наталья Рудова этим летом отдыхала в Турции. Актриса много купалась, загорала, каталась на яхте. Воспоминания о прекрасных днях на море греют душу Рудовой, и этим теплом она решила поделиться. А заодно и напомнила, как эффектно выглядит сзади, особенно когда на нет один купальник.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Фото, которым поделилась Рудова с подписчиками микроблога, сделано на яхте вечером. Рудова расположилась на краешке, вытянув руки вверх. Изящные очертания фигуры и ее бедер взбудоражили многих подписчиков.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Теги

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  