«Чтобы не упрекнули в маниакальности»: Михалков отказался повторяться про «Ельцин Центр»

Режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» в очередной раз помянул недобрым словом «Ельцин Центр», который находится в Екатеринбурге.
«Я не хочу повторяться про «Ельцин Центр», чтобы меня не упрекнули вообще в маниакальности. Мне достаточно того, что я услышал из уст пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который тоже усомнился, что все хорошо в датском королевстве».
Далее он привел цитату Пескова: «Действительно, некоторые эпизоды, связанные с работой этого Центра, вызывали широкие споры, широкие дискуссии общественности. А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом».
Напомним, что Никита Михалков регулярно негативно высказывается о работе «Ельцин Центра». Он считает, что его необходимо как можно быстрее закрыть.
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