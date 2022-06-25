«Чтобы не упрекнули в маниакальности»: Михалков отказался повторяться про «Ельцин Центр»

Далее он привел цитату Пескова: «Действительно, некоторые эпизоды, связанные с работой этого Центра, вызывали широкие споры, широкие дискуссии общественности. А дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом».

Напомним, что Никита Михалков регулярно негативно высказывается о работе «Ельцин Центра». Он считает, что его необходимо как можно быстрее закрыть.

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