Чтобы не было вопросов: Юлия Белая объяснила, почему ее теперь не будет на «Доме-2»

Участница проекта «Дом-2» Юлия Белая в микроблоге предупредила поклонников, что в ближайшее время они ее в эфирах реалити-шоу не увидят.
Чтобы фанаты не волновались, Юлия Белая поспешила сообщить им, что уходит в отпуск. Правда, отдыхают они с Тиграном Салибековым пока по-отдельности.
Юлия Белая дала понять, что у нее накопилось много дел, из-за которых она и решила на время покинуть проект.
«Я ушла в отпуск на неделю. Тигран остался на «Поляне». Настроение у меня просто шикарное, я безумно счастлива. Куча планов. Думаю, как провести отпуск. Возможно, займусь кое-каким важным делом. Как все обычные люди сейчас, просто занимаюсь насущными делами», — поделилась Юлия Белая с поклонниками.
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Напомним, Юлия Белая строит отношения с отцом троих детей Тиграном Салибековым. Их роман полон страсти — влюбленные то ссорятся, то мирятся, то объявляют о расставании, то говорят о решении пожениться.