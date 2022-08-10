Чтобы не было вопросов: Юлия Белая объяснила, почему ее теперь не будет на «Доме-2»

Участница проекта «Дом-2» Юлия Белая в микроблоге предупредила поклонников, что в ближайшее время они ее в эфирах реалити-шоу не увидят.

Чтобы фанаты не волновались, Юлия Белая поспешила сообщить им, что уходит в отпуск. Правда, отдыхают они с Тиграном Салибековым пока по-отдельности.

Юлия Белая дала понять, что у нее накопилось много дел, из-за которых она и решила на время покинуть проект.