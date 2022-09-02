«Чтобы люди понимали цену вашего мнения»: Соловьев потребовал Пугачеву «открыть рот» и рассказать о полученных деньгах

Вернувшаяся в Москву из заграницы Алла Пугачева 1 сентября повела детей в третий класс. По пав в объектив камер журналистов, звезда заявила, что хотела бы кое-кому набить морду первым делом по возвращении домой. А вскоре опубликовала фото Владимира Соловьева у себя в микроблоге, написав, что ей его жаль.
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В ответ Соловьев разразился гневом в своей программе «Соловьев Live» на YouTube и призвал Примадонну «открыть рот», как она и обещала. Он потребовал от нее рассказать, сколько та получала за время своей активности в политике, когда поддерживала разных кандидатов.
«Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских… Просто, чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви», - обратился журналист к певице.