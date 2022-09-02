«Чтобы люди понимали цену вашего мнения»: Соловьев потребовал от Пугачевой «открыть рот» и рассказать о полученных деньгах

Вернувшаяся в Москву из заграницы Алла Пугачева 1 сентября повела детей в третий класс. Попав в объектив камер журналистов, звезда заявила, что хотела бы кое-кому набить морду первым делом по возвращении домой. А вскоре опубликовала фото Владимира Соловьева у себя в микроблоге, написав, что ей его жаль.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В ответ Соловьев разразился гневом в своей программе «Соловьев Live» на YouTube и призвал Примадонну «открыть рот», как она и обещала. Он потребовал от нее рассказать, сколько та получала за время своей активности в политике, когда поддерживала разных кандидатов.