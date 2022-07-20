«Чтобы Ксюша кусала локти»: бывший муж Бородиной Курбан Омаров показал подкаченный торс на пляже в Сочи

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров в эти дни отдыхает в Сочи. На местном пляже мужчина полностью раскрепостился.

Курбан Омаров позволил себе сделать провокационное фото, на котором запечатлен только что вылезшим из воды. Его влажное тело и мокрые шорты для купания говорят сами за себя.

Курбан Омаров явно гордится тем, как выглядит, и любит демонстрировать свое обнаженное тело. В его микроблоге снимки с голым торсом - одни из самых частотных.