«Чтобы Ксюша кусала локти»: бывший муж Бородиной Курбан Омаров показал подкаченный торс на пляже в Сочи

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров в эти дни отдыхает в Сочи. На местном пляже мужчина полностью раскрепостился.
Курбан Омаров позволил себе сделать провокационное фото, на котором запечатлен только что вылезшим из воды. Его влажное тело и мокрые шорты для купания говорят сами за себя.
Курбан Омаров явно гордится тем, как выглядит, и любит демонстрировать свое обнаженное тело. В его микроблоге снимки с голым торсом - одни из самых частотных.
Курбан Омаров в шортах для купания. Фото: соцсети
«Может быть, не улетать завтра?» - поинтересовался у подписчиков Курбан Омаров.
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Те вместо ответа на вопрос сделали ему комплименты, осмелившись предположить, что позируя в таком виде, Курбан дразнит Ксению Бородину.
«О, это чтобы Ксюша кусала локти?», «Курбан, какой торс», «Ну чисто Аполлон!», «Великолепная фигура», - высказались в Сети.