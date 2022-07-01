Чтобы Гарика подразнить? Пассия Харламова в топе и мини-шортиках похвасталась подтянутой фигурой в спортзале

Актриса поделилась кадрами в Сети.
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук иногда делится с подписчиками в Сети закулисьем своей жизни. Возлюбленная Гарика Харламова накануне побывала в фитнес-клубе и решила похвастаться своей фигурой, которой уже успела добиться за годы тренировок.

Актриса, облаченная в кроп-топ с воротником «халтер» и мини-шортики с оригинальным кроем, запечатлела себя на видео. Она покрасовалась перед зеркалом, демонстрируя подтянутую фигуру со всех сторон.

Ковальчук, напомним, встречалась с Гариком Харламовым. Свои отношения пара подтвердила, выйдя в свет прошлой осенью на презентацию закусочной. Есть ли сейчас отношения у пары, они не комментируют.

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