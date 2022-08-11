Чтобы эмигрировать с детьми? Максим Галкин нанял репетитора по ивриту и ищет школу в Израиле

С февраля Максим Галкин живет за границей, откуда сделал ряд громких заявлений в адрес России. У него начался тур по Европе, и оставшаяся в Юрмале жена Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой уже скучают по отсутствующему папе.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Между тем, известно о желании Максима Галкина остаться в Израиле - пародист подыскивает себе репетитора по ивриту, а также ищет своим двойняшкам школу. Именно на Земле обетованной он жил первые несколько месяцев после отъезда, обосновавшись на вилле своего родного брата. В Россию, как сообщает «Комсомольская правда», артист едва ли соберется вернуться.

Тем временем, его жена обещала приехать в Россию уже в конце лета. Мол, детям надо в третий класс, поэтому она обязательно приедет домой. Подтвердил на днях эту информацию и Раймонд Паулс. Галкин, вероятно, хочет, чтобы его дети учились и в России, и в Израиле, чтобы получить два образования.