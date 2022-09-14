Чтобы даже воспоминаний не осталось: Юлия Салибекова из «Дома-2» переплавляет обручальные кольца бывшего мужа

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова пытается расстаться со своим прошлым и избавляется от всего, что может напомнить ей о бывшем муже Тигране.
Ранее Юлия Салибекова удалила из квартиры, где живет с сыновьями, все совместные изображения с Тиграном. У пары было несколько картин, на которых они запечатлены вдвоем.
Теперь настала очередь обручальных колец. Их Юлия Салибекова отдала ювелиру, который сделает для нее новые украшения.
«Заказала у Геворка переплавку обручалок. Да, их у меня осталось два из четырех. А что получится, обязательно покажу», — пообещала поклонникам Юлия Салибекова.
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Напомним, Тигран и Юлия Салибековы официально развелись летом этого года. У бывших супругов есть три сына. Мальчики после развода живут с мамой, а Тигран Салибеков вернулся на «Дом-2», чтобы забыть Юлию и найти новую любовь.