Чтобы даже воспоминаний не осталось: Юлия Салибекова из «Дома-2» переплавляет обручальные кольца бывшего мужа

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова пытается расстаться со своим прошлым и избавляется от всего, что может напомнить ей о бывшем муже Тигране.

Ранее Юлия Салибекова удалила из квартиры, где живет с сыновьями, все совместные изображения с Тиграном. У пары было несколько картин, на которых они запечатлены вдвоем.

Теперь настала очередь обручальных колец. Их Юлия Салибекова отдала ювелиру, который сделает для нее новые украшения.