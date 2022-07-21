«Что значит «Аллочку верните»: Галкин ответил на претензии об отъезде Пугачевой из страны

Очередное требование отправить «Аллочку в Россию» поступило Галкину в соцсети. Подписчица предложила ему выступать, где и как он хочет, но жену он должен вернуть. На это шоумен решил ответить лично.

«Что значит «Аллочку верните» - она что, шифоньер?» - ответил глава семьи. По сути, артист дал понять, что Примадонна остается за границей добровольно, и на ее решение муж не влияет.