«Что значит «Аллочку верните»: Галкин ответил на претензии об отъезде Пугачевой из страны

По сей день не умолкают споры об отъезде Максима Галкина из страны. Он покинул страну на фоне событий февраля, причем, вместе с ним улетели и Алла Пугачева, и восьмилетние двойняшки Лиза и Гарри. И поклонники Примадонны обрушились на телеведущего за то, что он якобы увез Аллу Борисовну против ее воли, и теперь она не может вернуться домой.
Очередное требование отправить «Аллочку в Россию» поступило Галкину в соцсети. Подписчица предложила ему выступать, где и как он хочет, но жену он должен вернуть. На это шоумен решил ответить лично.
«Что значит «Аллочку верните» - она что, шифоньер?» - ответил глава семьи. По сути, артист дал понять, что Примадонна остается за границей добровольно, и на ее решение муж не влияет.