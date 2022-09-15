Что ждет Алину Загитову в ближайшее время

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев считает, что в ближайшем будущем олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вряд ли сможет вернуться в большой спорт.

«Большого спорта уже просто нет. Поэтому шансов нет тоже», — заявил Губерниев в разговоре с Teleprogramma.pro.

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Загитова, напомним, недавно призналась, что скучает по спорту после окончания карьеры в декабре 2019 года. Однако девушка отметила, что ее жизнь сейчас не менее интересная и насыщенная, нежели была раньше.