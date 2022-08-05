«Что за зацикленность?»: Миро обвинила Асмус в интимном интересе

Недавно Кристина Асмус решила рассказать в соцсетях о новом фильме, но при этом тут же выпалила, что у нее никогда не было интима с малознакомыми мужчинами, и ей делали предложение несколько раз в жизни.

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Известный блогер Лена Миро вздохнула по этому поводу с усталостью, заметив, что артистка всегда сводит все разговоры к одной и той же теме — к собственной успешности в личной жизни.

«Я все надеюсь каждый раз: может, скажет Кристинка что-то кроме? И нет, каждый раз мои надежды тщетны. И ведь молодая еще относительно женщина. Что за зацикленность на своей востребованности у противоположного пола?» — удивилась Миро в своем ЖЖ.