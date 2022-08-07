«Что за сладкий лягушонок!»: Роза Сябитова показала внучку Мирославу во время прогулки

60-летняя Роза Сябитова в июне этого года впервые стала бабушкой. Внучку Мирославу ей подарила дочь Ксения. В имени семья постаралась соединить мусульманские и православные традиции, поскольку отец малышки – христианин.

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Сейчас Роза Сябитова с удовольствием нянчится с внучкой в своем доме, вокруг которого простирается внушительный участок земли с посадками. Роза Сябитова сама ухаживает за деревьями и цветами, которые позволяют спокойно в тени проводить время с малышкой.

Во время такой прогулки с Мирославой Роза Сябитова запечатлелась для соцсетей.