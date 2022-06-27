«Что за сладкие щеки»: Наталья Фриске понежилась с дочкой на лужайке на даче родителей

Наталья Фриске давно покинула коллектив группы «Блестящие». Она не захотела строить карьеру певицы, в отличие от сестры Жанны, которая стала настоящей звездой.
Однако для семье трагедией стала смерть артистки, которая ушла из жизни в 40 лет. А вот ее сестра теперь трудится в салоне красоты. В этом году она ушла в декретный отпуск, так как родила первенца.
Теперь Наталья заботится о дочке Луне. Не так давно крохе исполнилось два месяца. Новоиспеченная мама с радостью гуляет с ней и водит на плавание. Она также позволяет родителям нянчиться с внучкой. Экс-певица часто наряжает малышку.
А 27 июня они провели время на даче у родителей Фриске. Наталья засняла кроху на лужайке, где постелила ей плед. А сама она успела позагорать, накопать картошки и насобирать редиску. Из окна за ними наблюдала Ольга Копылова.
«Загораешь, да? Ой, как хорошо! После сна выйти поваляться на солнышке без памперсов — кайф! Бабушка за нами тут следит! Штирлиц наш! Глаза мои, красивые, любимые», — сказала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что малышка очень похожа на бабушку. «Ну что за сладкие щеки», — умилилась Анна Семенович. «Маленькая булочка наслаждается солнышком и прекрасной погодой», «Она так похожа на бабушку», «Ой, бабушка, одно лицо же!», «Прелестная бусинка растет», — прокомментировали кадры подписчики.
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Наталья Фриске с мамой. Фото: соцсети звезды