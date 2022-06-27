«Что за сладкие щеки»: Наталья Фриске понежилась с дочкой на лужайке на даче родителей

Наталья Фриске давно покинула коллектив группы «Блестящие». Она не захотела строить карьеру певицы, в отличие от сестры Жанны, которая стала настоящей звездой.

Однако для семье трагедией стала смерть артистки, которая ушла из жизни в 40 лет. А вот ее сестра теперь трудится в салоне красоты. В этом году она ушла в декретный отпуск, так как родила первенца.