«Что за роскошная блондинка»: Евгения Медведева изменилась до неузнаваемости

Евгения Медведева успевает тренироваться, активно развиваться как блогерша и участвовать в фотосессиях. Для новой съемки фигуристка выбрала очень необычный образ. Она надела белоснежное платье и платиновый парик.

Многие поклонники признались, что не сразу узнали красавицу-спортсменку со светлыми волосами.

«Сначала даже не поняла, кто это. Класс, будто ангелочек»; «Такая милашка»; «Тебе идет блонд»; «Вообще не узнала! Думаю, что за роскошная блондинка в ленте, а это наша Женечка»; «Очень красивая», — написали они.