«Что за роскошная блондинка»: Евгения Медведева изменилась до неузнаваемости

Фигуристка примерила необычный образ.
Евгения Медведева. Фото: Global Look Press

Евгения Медведева. Фото: Global Look Press

Евгения Медведева успевает тренироваться, активно развиваться как блогерша и участвовать в фотосессиях. Для новой съемки фигуристка выбрала очень необычный образ. Она надела белоснежное платье и платиновый парик. 

Многие поклонники признались, что не сразу узнали красавицу-спортсменку со светлыми волосами.

«Сначала даже не поняла, кто это. Класс, будто ангелочек»; «Такая милашка»; «Тебе идет блонд»; «Вообще не узнала! Думаю, что за роскошная блондинка в ленте, а это наша Женечка»; «Очень красивая», — написали они.

 

Евгения Медведева. Фото: Kristina Karagevuryan

Напомним, Медведева прославилась после Олимпийских игр 2018 года. Российская фигуристка-одиночница стала двукратным серебряным призером Олимпиады.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  