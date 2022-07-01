«Что за?»: Милохина возмутило то, что его сравнили с Шатуновым

В «Ласковый май» Юра Шатунов пришел совсем юным. Основателем группы является автор ее песен Сергей Кузнецов, который в 1986 году жил и работал в Оренбурге. Там же, в школе-интернате, жил и будущий артист.
После смерти Юрия Шатунова в Сети вспомнили, что в медиасреде есть еще один популярный выходец из детского дома — блогер, а теперь уже и актер, и певец — Даня Милохин. Правда, сам Милохин не пришел в восторг от такого сравнения.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
«Что за (далее нецензурное слово)? Я жил, жив и буду жить! И мои фанатовки, и фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном», — написал Милохин в своей соцсети.
Напомним, недавно Даня Милохин получил гражданство Казахстана и уже успел выступить на частной вечеринке в одном из городов страны.
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