«Что за?»: Милохина возмутило то, что его сравнили с Шатуновым

В «Ласковый май» Юра Шатунов пришел совсем юным. Основателем группы является автор ее песен Сергей Кузнецов, который в 1986 году жил и работал в Оренбурге. Там же, в школе-интернате, жил и будущий артист.

После смерти Юрия Шатунова в Сети вспомнили, что в медиасреде есть еще один популярный выходец из детского дома — блогер, а теперь уже и актер, и певец — Даня Милохин. Правда, сам Милохин не пришел в восторг от такого сравнения.