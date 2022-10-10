«Что за любовь такая?»: Миро ответила на слухи о мужчине Чеховой, который платит за ее путешествия

Телеведущую Анфису Чехову уже давно не видно на экранах ТВ за исполнением прямых профессиональных обязанностей. Зато ее микроблог регулярно пополняется фотокадрами из новых путешествий.

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При этом далеко не всегда 44-летняя звезда указывает геоданные отелей, где она останавливается, что говорит об одном: оплачивает эти туры она сама. Ну, или кто-то за нее, но явно это не бартер.

Блогер Лена Миро рассказала своим подписчикам в ЖЖ, что в свете поговаривают, будто спонсором Анфисы Чеховой является некий богатый мужчина. Однако характер этих отношений, мягко говоря, удивляет акулу пера.

«Что за любовь такая, если ему нужно зарабатывать деньги, а ее в Москве днем с огнем нет?» — поразилась Миро.

В то же время Лена заметила, что 44 года — самое время, чтобы пожить для себя и попутешествовать. В общем, поведение одобрила.