Что за дива: Алена Рапунцель похвасталась точеной фигурой в лимонном микробикини на тоненьких тесемках

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель демонстрирует идеальные формы всего через пять месяцев после родов.
Алена Рапунцель

Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель доказала, что при желании можно очень быстро восстановиться после родов.

В марте Алена Рапунцель во второй раз стала мамой, родился ее сын Святослав. За беременность Алена Рапунцель заметно прибавила в весе. Но уже летом она вовсю начала демонстрировать, что вновь находится в отличной форме.

Алена Рапунцель восстановилась после родов в короткие сроки и сейчас выглядит так, словно и не рожала.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась снимком, на котором запечатлена в лимонном микробикини. Наряд состоит из нескольких лоскутков ткани лимонного оттенка и на теле держится с помощью тоненьких тесемочек.

 

Алена Рапунцель в бикини. Фото: соцсети

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Под фото Алена Рапунцель рассказала, что когда-то увлекалась пирсингом, но теперь все в прошлом.

«Весь сняла. Был язык, грудь, пупок, нос. Когда-то в детстве мне очень нравилась эта история», — поделилась Алена Рапунцель.

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