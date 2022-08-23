Что за дива: Алена Рапунцель похвасталась точеной фигурой в лимонном микробикини на тоненьких тесемках

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель доказала, что при желании можно очень быстро восстановиться после родов.

В марте Алена Рапунцель во второй раз стала мамой, родился ее сын Святослав. За беременность Алена Рапунцель заметно прибавила в весе. Но уже летом она вовсю начала демонстрировать, что вновь находится в отличной форме.

Алена Рапунцель восстановилась после родов в короткие сроки и сейчас выглядит так, словно и не рожала.