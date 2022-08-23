Что за дива: Алена Рапунцель похвасталась точеной фигурой в лимонном микробикини на тоненьких тесемках

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель доказала, что при желании можно очень быстро восстановиться после родов.
В марте Алена Рапунцель во второй раз стала мамой, родился ее сын Святослав. За беременность Алена Рапунцель заметно прибавила в весе. Но уже летом она вовсю начала демонстрировать, что вновь находится в отличной форме.
Алена Рапунцель восстановилась после родов в короткие сроки и сейчас выглядит так, словно и не рожала.
В микроблоге Алена Рапунцель поделилась снимком, на котором запечатлена в лимонном микробикини. Наряд состоит из нескольких лоскутков ткани лимонного оттенка и на теле держится с помощью тоненьких тесемочек.
Алена Рапунцель в бикини. Фото: соцсети
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Под фото Алена Рапунцель рассказала, что когда-то увлекалась пирсингом, но теперь все в прошлом.
«Весь сняла. Был язык, грудь, пупок, нос. Когда-то в детстве мне очень нравилась эта история», — поделилась Алена Рапунцель.