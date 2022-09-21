«А что ты сделала, чтобы тебе не изменяли?»: Миро пришла в ужас от оправданий мужа Нюши

Напомним, эпизод с изменой случился как раз в период, когда Нюша вынашивала Игорю Сивову сына.

Известный блогер Лена Миро ужаснулась словам мужа Нюши.

«Перефразируя, я могу спросить что-то вроде: «А что ты сделала, чтобы тебе не изменяли»? Да, звучит странно. Для меня такая постановка вопроса неприемлема. Ожидание того, что человек, который с тобой в отношениях, тебе не изменяет, нормально», — написала в своем ЖЖ Миро.

Она считает, что если человек решил быть с другой, он должен завершить текущие отношения. И это подразумевается по умолчанию.