«Что бы ты ни делал, обещай мне...»: о чем принц Филипп попросил Чарльза перед смертью

В новой книге королевского эксперта Кэти Николл The New Royals («Новые члены королевской семьи»), вышедшей 4 октября, упоминается о последних днях принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II, умершего в апреле 2021 года — за полтора года до кончины своей венценосной жены.
«По словам друга семьи, Филипп много спал, но Елизавета позаботилась о том, чтобы ему было комфортно. Она читала ему, ставила ему музыку, и они вместе вспоминали былое, просматривая семейные альбомы», — пишет Николл.
«Чарльз тоже проводил время со своим отцом, и Филипп сказал ему: «Что бы ты ни делал, обещай мне, что позаботишься о своей матери». Чарльз был очень эмоционален».
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Напомним, после смерти Филиппа королева успела торжественно отпраздновать свое 70-летие на престоле, но затем состояние ее здоровья стало ухудшаться. В сентябре 2022 года она умерла, оставив трон принцу Чарльзу.
Последний, узнав о том, что матери стало плохо, поспешил к ней, чтобы провести вместе ее последние минуты. Ранее журналистка рассказала о том, что резкое ухудшение состояния здоровья королевы стало неожиданностью для Чарльза.