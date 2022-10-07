«Что бы ты ни делал, обещай мне...»: о чем принц Филипп попросил Чарльза перед смертью

В новой книге королевского эксперта Кэти Николл The New Royals («Новые члены королевской семьи»), вышедшей 4 октября, упоминается о последних днях принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II, умершего в апреле 2021 года — за полтора года до кончины своей венценосной жены.

«По словам друга семьи, Филипп много спал, но Елизавета позаботилась о том, чтобы ему было комфортно. Она читала ему, ставила ему музыку, и они вместе вспоминали былое, просматривая семейные альбомы», — пишет Николл.

«Чарльз тоже проводил время со своим отцом, и Филипп сказал ему: «Что бы ты ни делал, обещай мне, что позаботишься о своей матери». Чарльз был очень эмоционален».