«А что творится в светлом мире, куда вы убежали?»: Михалков набросился с критикой на Белого

По словам Михалкова, в Сан-Франциско городские власти раздают шприцы и наркотики всем желающим. «И это все видят дети. А вы говорите, что мы — это культура, где надеялись на демократическое развитие страны. А под культурой вы имеете себя? И своих таких же коллег?» — заявил Никита Михалков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что актер Анатолий Белый покинул Россию. Сейчас он живет в Израиле. За последнее время он позволил себе несколько негативных высказываний о России.