«А что творится в светлом мире, куда вы убежали?»: Михалков набросился с критикой на Белого

По словам режиссера, он не может серьезно воспринимать слова актера.
Анатолий Белый

Анатолий Белый. Фото: Global Look Press

Режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» раскритиковал уехавшего из России актера Анатолия Белого.

«Вы пишите, что разочаровались в природе человека. Тьма рулит. Беда звериного над разумным. Вы, вообще, серьезно? А что творится в светлом мире, куда вы убежали?»

По словам Михалкова, в Сан-Франциско городские власти раздают шприцы и наркотики всем желающим. «И это все видят дети. А вы говорите, что мы — это культура, где надеялись на демократическое развитие страны. А под культурой вы имеете себя? И своих таких же коллег?» — заявил Никита Михалков.

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Напомним, что актер Анатолий Белый покинул Россию. Сейчас он живет в Израиле. За последнее время он позволил себе несколько негативных высказываний о России.

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