«Что там происходит?!»: Ксения Бородина отреагировала на новость о смене пола сына Илона Маска

Телеведущая Ксения Бородина, прочитав новость о том, что сын Илона Маска решил в 18 лет совершить трансгендерный переход, разразилась негодованием. Юноша, напомним, заявил, что чувствует себя противоположным полом. Это, кстати, уже не первая новость за неделю из-за океана, Дженнифер Лопес на концерте объявила, что ее 14-летняя дочь не имеет пола.
Бородина, воспитывающая двоих детей, просто в шоке. Она не стала молчать о происходящем на Западе и высказалась довольно эмоционально у себя в Telegram.
«Последнее время все сложнее и сложнее становится оставаться толерантной. Что там происходит?! Просто что?! Один за другим Ребенок меняет пол, просит, чтобы его назвали Оно!!! Мальчики одеваются в девочек, девочки в мальчиков! Там их заставляют это делать?! Звездных родителей принуждают это пропагандировать или как?» - не сдерживая эмоций, негодует звезда.