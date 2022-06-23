«Что там происходит?!»: Ксения Бородина отреагировала на новость о смене пола сына Илона Маска

Телеведущая Ксения Бородина, прочитав новость о том, что сын Илона Маска решил в 18 лет совершить трансгендерный переход, разразилась негодованием. Юноша, напомним, заявил, что чувствует себя противоположным полом. Это, кстати, уже не первая новость за неделю из-за океана, Дженнифер Лопес на концерте объявила, что ее 14-летняя дочь не имеет пола.

Бородина, воспитывающая двоих детей, просто в шоке. Она не стала молчать о происходящем на Западе и высказалась довольно эмоционально у себя в Telegram.