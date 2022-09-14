«Что там оторвалось?! Я не знаю, оттого переживаю сильнее»: Миро — о восхождении Бони в гору

Виктория Боня решила проверить себя и отправилась в экспедицию по покорению одной из вершин в Непале.

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Позже светская львица вышла на связь с поклонниками и рассказала, что не мылась несколько дней и отвратительно себя чувствует. Заявила, что у нее страшно болит голова. Опухло все тело, включая мозг.

«Шли пять часов. Мои ноги выкручивало всю ночь, плюс к этому началась горная болезнь, которая сопровождалась головной болью с ощущением, что в голове что-то оторвалось, и при малейшем движении боль усиливалась в разы», — сообщила в личном блоге Виктория Боня.

Блогер Лена Миро написала в своем ЖЖ, что искренне сочувствует знаменитости: «Что там оторвалось?! Я не знаю, оттого и переживаю еще сильнее».

Она пожелала Боне счастливого пути и того, чтобы мозг не оторвался по дороге.