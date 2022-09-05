«Что-то там нарушили в этих детях»: Броневицкая заявила, что Шатунова «поломали в детстве»

По словам Броневицкой, Шатунов эту боль сознательно заглушал. «Он был таким жизнерадостным. Что-то там нарушили в этих детях. И у него болело сердце», - заметила Броневицкая.

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Напомним, что Шатунову на момент смерти было 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.